Venerdì nuovo sciopero generale, l'olio costa troppo. ASCOLTA il podcast di oggi 13 ottobre

Le notizie di oggi, venerdì 13 ottobre a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Si parte con una serie di notizie presenti nelle home page dei quotidiani online, dallo sciopero indetto per venerdì 20 ottobre, fino al caso di Lucha Y Siesta, la Casa delle Donne che rischia lo sfratto dopo 15 anni. E poi la cronaca con il focus sul Quarticciolo, dove c'è una piazza di spaccio che imita il modus già usato a Tor Bella Monaca e San Basilio. Gualtieri, nel frettempo, continua a lavorare per Expo 2030. La cronaca con la raffica di notizie dai quartieri e poi i consigli sul week end e su cosa fare in città.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday.