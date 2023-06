La Roma di Berlusconi. Tombini otturati e città allagata. ASCOLTA il podcast di oggi 13 giugno 2023

Le notizie di oggi, martedì 13 giugno a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: Silvio Berlusconi e il legame con Roma, la città allagata per il maltempo, prostituzione ai Parioli in un finto centro massaggi, arrestato il rapinatore delle farmacie, Carlo Verdone ricorda commosso l'amico Franesco Nuti.