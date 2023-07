Per tutta l'estate sarà emergenza rifiuti, Free Park colpisce ancora. ASCOLTA il podcast di oggi 12 luglio 2023

Le notizie di oggi, mercoledì 12 luglio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: l'emergenza rifiuti non si risolve prima di settembre, Free Park potrebbe essere più di uno, autobus senza aria condizionata, i muri del mare di Ostia dovranno essere abbattuti, il presidente del VI Municipio invita Fiorello a Tor Bella Monaca per fare Viva Rai 2.