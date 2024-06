Un altro cantiere in centro. Zerocalcare apre la sua osteria. ASCOLTA il podcast di oggi 12 giugno

Le notizie di oggi, mercoledì 12 giugno a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati. Al via i lavori per il nuovo sottopasso di Stazione Trastevere, nel 2024 raddoppiati i morti sul lavoro nel Lazio, dati elettorali bloccati per colpa di 78 plichi illeggibili, blitz nell'ex hotel Cinecittà occupato, Zerocalcare apre un'osteria a Garbatella.