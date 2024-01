Manager Ama nominato senza bando, più sicurezza per gli autisti dei bus. ASCOLTA il podcast di oggi 12 gennaio

Le notizie di oggi, venerdì 12 gennaio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Il direttore del personale di Ama pronto a lasciare il posto dopo il caos sulla sua nomina, body cam e impianti di videosorveglianza in soccorso degli autisti di bus spesso vittime di aggressioni, colpo in banca da 25mila euro a Pietralata, Anna Mazzamauro all'Off Off di Trastevere con uno spettacolo su Fantozzi.