Terremoto nella Banglatown di Roma. 2 milioni di euro per l'appartamento della Carrà. ASCOLTA il podcast di oggi 12 aprile

Le notizie di oggi, venerdì 12 aprile a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi. Arrestato il portavoce della comunità bengalese a Roma, la protesta degli abitanti di Bastogi e la risposta del Comune, cambiano le regole dello sharing gratuito per gli abbonati metrebus, in vendita per 2 milioni di euro l'appartamento di Raffaella Carrà, gli eventi del weekend.