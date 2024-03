Escalation di rapine violente, incendiato chiosco a Capocotta. ASCOLTA il podcast di oggi 11 marzo

Le notizie di oggi, lunedì 11 marzo a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi. Anche a Roma si è tenuta una protesta, come in altre 40 città italiane, contro il nuovo codice della strada che entrerà in vigore nel 2024. Fari puntati sulla cronaca con il boom di rapine e un chiosco bruciato a Capocotta. Il maltempo e il vento hanno causato danni in città e ancora spazio alla protesta dei pendolari e al crollo di un muro a Trastevere.