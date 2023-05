Gualtieri alza la voce su rifiuti e ztl: ASCOLTA il podcast con le notizie di oggi 11 maggio 2023

Le notizie di oggi, giovedì 11 maggio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: il termovalorizzatore e la ztl impegnano la giunta del sindaco Gualtieri. La Roma studia le tappe per lo stadio e continua la protesta degli studenti per il caro affitti. Nella Capitale si torna a sparare. In città apre Starbucks e c'è fermento per Roma-Bayer Leverkusen.