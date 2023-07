Gualtieri flop da sindaco, a Roma campi rom chiusi entro il 2030. ASCOLTA il podcast di oggi 11 luglio 2023

Le notizie di oggi, martedì 11 luglio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: Gualtieri firma il piano per chiudere i campi rom, giornata da bollino rosso per il caldo, sgominata una banda di spacciatori a San Basilio, Milinkovic-Savic lascia la Lazio per la squadra araba Al-Hilal, Mourinho si trasferisce all'Eur.