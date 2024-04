Oggi c'è sciopero. La Sapienza tra le migliori università al mondo. ASCOLTA il podcast di oggi 11 aprile

Le notizie di oggi, giovedì 11 aprile a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi. Trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale, uomo armato di spranga terrorizza studenti e docenti di un liceo a Pietralata, La Sapienza è tra le migliori università al mondo, la proposta di legge per trasformare casali abbandonati in B&B e asili nido, il sindaco Gualtieri consegna la Lupa Capitolina a Claudio Baglioni.