Mamma muore pochi giorni dopo il terzo parto. Provano a rapire una ragazza a passeggio con il cane. ASCOLTA il podcast di oggi 10 ottobre

Le notizie di oggi, martedì 10 ottobre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Mamma di 39 anni muore pochi giorni dopo aver partorito la terza figlia, tentano di rapire una ragazza mentre passeggia con il cane a Grottarossa, batosta dell'Irpef sugli stipendi dei cittadini del Lazio, due giovani fidanzati investiti sulle strisce pedonali, il rimpatrio degli italiani in vacanza in Israele ieri a Fiumicino.