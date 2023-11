La guerra dei taxi a Roma, Alessandro Gassman contro il Campidoglio. ASCOLTA il podcast di oggi 10 novembre

Le notizie di oggi, venerdì 10 novembre a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In reazione Roberta Marchetti.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Continua la battaglia dei tassisti a Roma, questa volta la protesta è degli "invisibili", i sostituti alla guida, lavoratori "atipici" che sognano da anni una licenza tutta loro. Alessandro Gassmann torna a twittare su Roma e contro il Campidoglio. In città nuove scritte antisemite e la Digos indaga. E poi i rifiuti con le mosse di Ama per il Natale. In coda qualche consiglio per il week end.