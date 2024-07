Roma senza tram. 4 morti sulle strade in due giorni. ASCOLTA il podcast di oggi primo luglio

Le notizie di oggi, lunedì primo luglio a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Spazio ai trasporti con Roma che sarà senza tram per due mesi. Quindi la cronaca, con gli incidenti mortali che non si fermano. Ci sposteremo a San Lorenzo per parlare di maltrattamenti su un cane e del degrado nel quartiere. Infine una buona notizia per chi viaggia in treno.