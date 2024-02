Roma senza tram per 5 mesi. 15enne accoltellato al Pigneto. ASCOLTA il podcast di oggi 1 febbraio

Le notizie di oggi, giovedì 1 febbraio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Ama vuole un nuovo impianto per i rifiuti ma non è nel piano di Gualtieri, stop ai tram per 5 mesi, 15enne accoltellato al Pigneto, lo youtuber Matteo Di Pietro patteggia 4 anni e non andrà in carcere per l'incidente di Casal Palocco in cui morì il piccolo Manuel, l'appello del presidente del V Municipio per Claudio Baglioni.