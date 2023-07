Sgozzato e ucciso in strada a Roma, il Giubileo ristruttura la città. ASCOLTA il podcast di oggi 27 luglio 2023

Le notizie di oggi, giovedì 27 luglio a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: omicidio a Roma nella notte, a due passi dal Colosseo. La verità sulla morte di Andrea Purgatori, venerdì i funerali. Roma si rifà il look per il Giubileo. Scoperti alcuni resti dell'antico Teatro di Nerone, che si credeva perduto.