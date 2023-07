Caldo e alberi caduti a Roma. Ancora blackout in città. ASCOLTA il podcast di oggi 26 luglio 2023

Le notizie di oggi, mercoledì 26 luglio a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Roberta Marchetti, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: emergenza blackout nella zona nord-est della città, le indagini sulla morte di Andrea Purgatori, il caldo concede qualche giorno di tregua, tragedia sfiorata a Tor Di Nona per la caduta di due grandi rami d'albero, i Coldplay aggiungono nuove date a Roma (4 in tutto).