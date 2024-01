De Rossi è il nuovo allenatore della Roma. Doppio sciopero di taxi e mezzi pubblici. ASCOLTA il podcast di oggi 17 gennaio

Le notizie di oggi, mercoledì 17 gennaio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma, il Prefetto convoca un comitato per la sicurezza pubblica dopo gli omicidi di Pantano e Corviale, 17enne ferito in una sparatoria ad Anzio, incidente mortale su via Casilina, doppio sciopero di taxi e mezzi pubblici, il sindaco Gualtieri ha premiato Paola Cortellesi.