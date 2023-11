A Roma cala la qualità della vita, la città ricorda le vittime delle strade. ASCOLTA il podcast di oggi 20 novembre

Le notizie di oggi, lunedì 20 novembre a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. In tanti sono scesi in strada per ricordare le vittime delle strade di Roma e provincia, sono più di 170 i morti da inizio anno. A Roma cala la qualità della vita, vedremo dove la Capitale si è posizionata. Roberto Gualtieri ha inaugurato un nuovo spazio a Villa Pamphilij, sentiremo le sue parole. E infine la disavventura che ha visto protagonista il giornalista e conduttore televisivo Federico Ruffo di 'Mi Manda Rai 3' a Ostia.