Nuove regole per dehors e tavolini selvaggi, a Roma lo zoo è per le strade. ASCOLTA il podcast di oggi 16 novembre

Le notizie di oggi, giovedì 16 novembre a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Il Campidoglio presenta le nuove regole per l'occupazione di suolo pubblico e per gli arredi dei locali. In città continuano gli avvistamenti di animali, dal vitello fino al boa. Lo sciopero domani ci sarà, ma solo di 4 ore. Ama assume 259 giovani.