Allarme furti negli appartamenti. Roma pronta per il Pride: ASCOLTA il podcast di oggi 9 giugno 2023

Le notizie di oggi, venerdì 9 giugno a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: indagato per abbandono di minori il carabiniere che ha dimenticato la figlia di 1 anno in auto provocandone la morte, camion dell'Ama scomparsi da giorni in alcune zone della città, da Mezzocammino a Monteverde è allarme furti in casa, sabato il Gay Pride a Roma nonostante le polemiche, stasera il concerto di Gazzelle all'Olimpico.