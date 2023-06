Bimba morta in auto, dimenticata in auto. I dispetti tra Totti e Ilary. ASCOLTA il podcast di oggi 8 giugno 2023

Le notizie di oggi, giovedì 8 giugno a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: una bambina di 11 mesi è morta dimenticata in auto dal papà, il corpo di Sibora Gagani trovato murato in un appartamento di Malaga, Gualtieri assicura che il termovalorizzatore si farà, la scuola calcio della Longarina resta chiusa per un contenzioso tra Totti e Ilary Blasi e salta il memorial dedicato al papà del Capitano, stasera a Testaccio l'anteprima gratuita dei primi episodi della nuova serie di Zerocalcare.