Gualtieri bocciato per le strade di Roma e i rifiuti restano un'emergenza. ASCOLTA il podcast di oggi 7 luglio 2023

Le notizie di oggi, venerdì 7 luglio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: sciopero dei trasporti di 24 ore, Gualtieri bocciato per le strade di Roma dalla consulta della sicurezza, uffici del Comune in tilt dopo un aggiornamento al software, una donna sequestrata e violentata in casa, i concerti del weekend.