Bimbo morto a 4 anni, le indagini. Fiorello e i troppi schiamazzi: ASCOLTA il podcast di oggi 7 giugno 2023

Le notizie di oggi, mercoledì 7 giugno a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: le modifiche alla nuova Ztl 'salvano' i veicoli diesel euro 4 e benzina euro 3, i cittadini possono chiedere risarcimento al Comune per i danni da movida, allarme scabbia, un bambino morto per la scarlattina, le scuse di Fiorello ai residenti di via Asiago.