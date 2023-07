I funerali di Michelle Causo. Ilary Blasi si tiene i Rolex. ASCOLTA il podcast di oggi 6 luglio 2023

Le notizie di oggi, giovedì 6 luglio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: i funerali di Michelle Causo, condanna definitiva per Roberto Spada, un uomo è annegato e morto a Torvajanica davanti al figlio, niente aumento per biglietti e abbonamenti Atac, il ricorso di Ilary Blasi contro l'affidamento congiunto dei Rolex.