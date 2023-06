Ancora sangue sulle strade di Roma, chioschi salvi a Capocotta: ASCOLTA il podcast di oggi 5 giugno 2023

Le notizie di oggi, lunedì 5 giugno a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: proseguono le indagini sull'incendio a Colli Aniene e si valuta anche la pista dolosa, una turista fa il bagno nella Fontana di Trevi e poi aggredisce la vigilessa, salvi i chioschi di Capocotta, tutto pronto per l'apertura del nuovo hotel di Bulgari in centro, pubblicati sui social indirizzo e telefono dell'arbitro Taylor ritenuto dai romanisti il responsabile della sconfitta in Europa League.