Notte di sangue a San Lorenzo. IT-Alert, è il grande giorno. ASCOLTA il podcast di oggi 27 settembre

Le notizie di oggi, mercoledì 27 settembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Matteo Torrioli.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Un uomo armato di forbici ha aggredito e ferito tre persone a San Lorenzo, IT-Alert oggi è il grande giorno, sicurezza imponente per la Ryder Cup, con squadre antiterrorismo e servizi anti furto per giocatori e pubblico. Si sblocca l'iter per l'affidamento dei bus periferici, fermati 5 attivisti del clima con l'accusa di porto d'armi.