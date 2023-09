Emergenza sampietrini a Roma, studenti contro il caro affitti. ASCOLTA il podcast di oggi 26 settembre

Le notizie di oggi, martedì 26 settembre a Roma, lette e commentate da Lorenzo Nicolini e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Nella Capitale è emergenza sampietrini con una serie di lavori che partiranno a breve in diverse strade della città. Continua la protesta degli studenti universitari per il caro affitto. Poi la cronaca, con la notizia di un uomo che ha sparato ai passanti dal balcone di casa sua e l'annuncio di uno sciopero per il prossimo 29 settembre. Mercoledì, invece, scatta il test It-Alert per la regione Lazio.