Gualtieri "tappa" le buche di Roma entro il 2026, il boss scarcerato: ASCOLTA il podcast di oggi 26 maggio 2023

Le notizie di oggi, venerdì 26 maggio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: "Di che razza è tuo figlio?" è la domanda choc fatta in una scuola di San Lorenzo, Gualtieri promette di rifare la viabilità principale entro il 2026, scarcerato a Tor Bella Monaca il boss Giuseppe Moccia nel giorno della legalità, la Roma alle prese con gli infortuni a pochi giorni dalla finale di Europa League mentre i laziali festeggiano oggi i 10 anni della Coppa in faccia.