Parte la Ryder Cup. Emergenza taxi, un'impresa trovarne uno libero. ASCOLTA il podcast di oggi 25 settembre

Le notizie di oggi, lunedì 25 settembre a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming. In redazione Lorenzo Nicolini.

Questi i temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday. Parte la Ryder Cup a Guidonia, due morti su via Flaminia dopo uno scontro frontale tra auto, 16enne di Ostia ammesso all'università di Berlino, emergenza taxi, tornano le tende degli studenti universitari davanti alla Sapienza per protestare contro il caro affitti.