Incendio a Castel Romano. Raffica di malori per il caldo record. ASCOLTA il podcast di oggi 25 luglio 2023

Le notizie di oggi, martedì 25 luglio a Roma, lette e commentate da Matteo Torrioli e Roberta Marchetti, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: incendio a Castel Romano, raffica di malori al Colosseo per il caldo, nuovo interrogatorio per il killer di Michelle Causo, Roma punta al ballottaggio con l'Arabia Saudita per Expo 2030, al via le prevendite per i Coldplay all'Olimpico.