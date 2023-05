Spray al peperoncino in metro, il professore pedofilo e altre notizie: ASCOLTA il podcast di oggi 24 maggio 2023

Le notizie di oggi, mercoledì 24 maggio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: chiusa la stazione San Giovanni della metro A, arrestato un insegnante di religione per violenza sessuale su 4 minori, si è costituito il pirata della strada che ha investito e ucciso a via Casal del Marmo un 26enne sul monopattino, nuovo blitz di Ultima Generazione davanti al Senato, cresce l'ansia per la finale di Europa League.