Morti sulle strade, stupro di Capodanno e le altre notizie: ASCOLTA il podcast di oggi 23 maggio 2023

Le notizie di oggi, martedì 23 maggio a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: 25enne morto in monopattino probabilmente investito da un'auto pirata, è psicosi per la banda del furgone bianco che ruba i cani, a Torpignattara un condominio invaso da blatte e topi, domenica a Roma l'ultima tappa del giro d'Italia, Fabrizio Moro torna con un nuovo disco e parla del suo rapporto con San Basilio.