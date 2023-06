Schianto mortale contro il bus, grave bimbo di 4 anni. Inizia la maturità, Venditti canta per gli studenti. ASCOLTA il podcast di oggi

Le notizie di oggi, mercoledì 21 giugno a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Matteo Torrioli, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: una donna alla guida di una fiat Panda è morta nello schianto contro un bus Atac ed è grave il nipote di 4 anni, detenuto del carcere di Velletri ucciso dal compagno di cella, arrestato un 58enne a Guidonia per abusi sessuali sulla figlia, Meloni a Parigi per la candidatura di Roma a Expo 2030, Venditti dedica "Notte prima degli esami" agli studenti romani che iniziano oggi la maturità.