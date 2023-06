Svolta nelle indagini sul bambino annegato, Flavia morta a 24 anni mentre correva: ASCOLTA il podcast di oggi 1 giugno 2023

Le notizie di oggi, giovedì primo giugno a Roma, lette e commentate da Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini, nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Apple Podcast e i maggiori servizi di streaming.

Questi alcuni dei temi toccati oggi in RomaTodaily, la rassegna stampa di RomaToday: la Roma perde ai rigori la finale di Europa League, svolta nelle indagini sul bambino annegato in piscina a Centocelle, una ragazza di 24 anni muore mentre fa jogging al parco di Tor Tre Teste, l'ennesima giornata nera per la metro B, chiusa la scuola calcio di Totti alla Longarina (si pensa a un dispetto di Ilary Blasi).