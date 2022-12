La Roma di Andrea Dianetti

Di Cinecittà, non ha dovuto fare troppa strada nel 2005 per fare i provini di Amici, "proprio dietro casa". L'anno dopo entra nella scuola - dove si classifica al secondo posto - e la popolarità lo travolge, anche se era più acclamato in altre città perché "i romani sono un po' snob verso il famoso". Le faide nel quartiere, la camporella dietro scuola, il papà che suonava sotto casa con Eros Ramazzotti, i ricordi più belli al Parco degli Acquedotti.

Andrea Dianetti è l'ospite di questa puntata de "La Roma di". Romano di nascita, è cresciuto a Cinecittà (dove vive tuttora): "Cinecittà est - specifica - proprio dove sono gli studi. Quando andai a fare i provini per Amici, nel 2005, andai a piedi. Quando facevano l'ultima puntata del Grande Fratello andavamo in terrazza a vedere i fuochi d'artificio. Ho fatto lì asilo, elementari e medie, che erano una dietro l'altra. Le superiori le ho fatte all'Hertz, un istituto tecnico industriale, totalmente maschile. Una tragedia. Tra l'altro anche molto tendente a una destra dell'epoca, una situazione bella aggressiva, dove il bullismo era come il pane. C'erano proprio quelli aggressivi, ultrà della Lazio". Un ambiente dal quale si teneva a distanza: "Passavo quasi tutte le giornate tra danza e recitazione, dopo scuola, quindi stavo molto poco per strada ed è questo che mi ha salvato, perché non era proprio un quartiere carinissimo all'epoca. C'era la zona di via Lamaro dove c'erano situazioni importanti, diciamo così. Mi ricordo proprio le faide, combattevano contro quelli di Tor Bella Monaa o di San Basilio. Tipo Montecchi e Capuleti ma a suon di rutti. Per un ragazzo educato e un po' artistoide come me era il posto peggiore dove crescere". Un quartiere difficile ma noto anche per alcuni abitanti famosi: "C'è cresciuto Nesta, abitava proprio al palazzo dietro mio nonno. Ramazzotti idem. Mi hanno raccontato che mio padre insegnò a suonare la chitarra a Eros, poi non so quanto sia vera questa cosa. Quantomeno suonavano insieme con la chitarra sotto casa, diciamo così".

Il successo ad Amici

Nel 2006, con il secondo posto ad Amici, arriva la popolarità: "Mi ricordo che in quel periodo c'era il carabiniere di quartiere. Una volta uno di loro mi dovette staccare dalla gente perché mi avevano schiacciato contro una vetrina - racconta l'attore, protagonista dell'ultima stagione di Tale e Quale Show - Nel 2005 Amici faceva 8, 9 milioni di spettatori, era una roba impressionante. Però comunque avevo molto più riscontro quando andavo fuori. I romani sono abituati a vedere persone più o meno famose, invece appena mi allontanavo un po' diventavo una roba assurda. Al sud neanche a dirlo. I romani sono un po' snob verso il famoso". A differenza di molti dei suoi compagni del talent di Maria De Filippi non era un fuori sede e ricorda ancora oggi di quando portava alcuni di loro alla scoperta della città: "Una volta lo feci con Robert, lui è di Veroli. Lo portavo in giro con lo scooter, tipo Vacanze Romane. Solo che io non ero Gregory Peck e lui non era Audrey Hepburn". Sul dopo Amici racconta: "Sono entrati dei lavori, ma quella era l'epoca in cui il mondo dello spettacolo snobbava moltissimo i programmi di Maria. C'erano dei colleghi che mi raccontavano che ai ballerini ai provini chiedevano chi aveva fatto Amici. Chi alzava la mano veniva mandato via. Il cinema neanche a dirlo, lì sono ancora più snobboni. Loro non si mischiano con la televisione, figuriamoci coi talent. Ora invece se hai 5 follower ti danno la prima serata. Le cose sono cambiate, la rivincita c'è stata".

Il debutto al Teatro Don Bosco e i ricordi più belli al Parco degli Acquedotti

Andato più indietro con gli anni, Andrea Dianetti - che nonostante la popolarità televisiva non ha mai lasciato il teatro - ricorda il palco del suo debutto: "Il Teatro Don Bosco, a Cinecittà. Avevo 14 anni, forse anche meno. Feci uno spettacolo che un po' seguiva le orme di Full Monty, facevo il figlio del protagonista. Non mi è più capitato di tornarci. Quello è tra i miei luoghi del cuore, il primo teatro. Anche il Teatro Orione, sull'Appia, dove ho fatto tanti saggi e spettacoli". Tra i posti di Roma a cui è legato c'è il Parco degli Acquedotti, all'Appio Claudio: "Ci ho passato tanti momenti della mia infanzia con i miei genitori. Anche la stradina sotto casa, dove stavano le mie scuole. Ricordo mio nonno sul balcone che mi fischiava e capico che dovevo tornare a casa. In quei momenti purtroppo non ti rendi conto dell'importanza di certe cose. Non ci ricordiamo la parte più bella della nostra vita, ovviamente per chi ha avuto una bella infanzia. Anche io ho avuto delle grandi buche nella mia infanzia, però le cose più belle avvengono in quei momenti lì e uno se ne rende conto solo dopo".

La camporella dietro la scuola (e l'assalto del fidanzato geloso)

Sul posto più "malandrino" Dianetti non ha dubbi: "Con la macchina andavo a fare camporella dietro la scuola, c'è una parte molto buia". E svela quanto accaduto una sera: "Questa cosa non l'ho mai raccontata pubblicamente, la trovo esilarante. Mi trovavo in macchina con una ragazza, a svolgere le mie funzioni da maschio alfa, a un certo punto mi aprono la portiera e uno con un faro inizia a urlare: 'Cristina, Cristina!'. Convinto che stessi giacendo con la sua fidanzata, invece si era sbagliato. Uno scambio di persona, con 'sti fari sulle chiappe. Lui continuava a urlare 'Cristina', a un certo punto lei esce un po' fuori con la testa e fa: 'Ma io mi chiamo Marika'".

Il primo appuntamento con la fidanzata

Andrea Dianetti si definisce "uno lento" quando si parla di conquiste, anche se l'attuale fidanzata - Miriam - l'ha fatta innamorare quasi subito. "Per il primo appuntamento siamo andati sulla Tuscolana, al 692, un locale che ha le mura romane intorno. Siamo andati a bere una cosa lì dopo il lockdown, ci eravamo scritti, e poi è nato l'amore" ha spiegato, aggiungendo che la dichiarazione vera e propria gliel'ha fatta sul divano, a casa, mentre vedevano un film. Amante della gricia, per girare in città sceglie la macchina allo scooter ("perché a Roma con lo scooter rischi la vita con tutte quelle buche") anche se "non è comodo per niente, un romano passa un terzo della vita in macchina". La sua Roma "è come il primo amore. Non ci stai più insieme, l'hai lasciato ma ne porterai sempre un bellissimo ricordo. In realtà un po' la ami sempre".