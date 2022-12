La Roma di Alex Britti

Monteverdino doc con il debole per Trastevere, la sua via di fuga da ragazzino, "per non farsi vedere", anche se le voci al papà - che aveva una macelleria a via Barrili - arrivavano subito, "peggio dei cellulari oggi". Qui trascorre la sua adolescenza e ancora oggi ama tornarci, ma "di mattina, per respirare l'atmosfera che c'era una volta", quando suonava al Big Mama.

Alex Britti è il protagonista della prima puntata de "La Roma di", il podcast che racconta questa città attraverso le storie di chi l'ha vissuta e la vive. La sua inizia da Viale Marconi - dove è nato - fino ad arrivare a Casal Palocco, dove abita oggi. Un posto che ama e a cui è profondamente legato: "C'è il mare vicino che fa una grandissima differenza. Vado a Ostia da sempre, ci andavo da ragazzino. Sono legato a queste zone proprio da un punto di vista affettivo - racconta nel suo studio di registrazione, dove ci ha ospitato prima di partire in tour (il 20 dicembre sarà a Roma, all'Auditorium Parco della Musica) - Si veniva sempre in vacanza a Ostia. Facevamo avanti e indietro, ogni tanto prendevamo la casa in affitto ad agosto e ci andavamo con gli zii, i cugini. La domenica, quando andavamo al mare con i miei, al ritorno ci fermavamo al drive in che è qui al Casal Palocco. Facevamo una passeggiata, mangiavamo il panino con il wurstel e vedevamo il film". Oggi a Ostia ci va con suo figlio Edoardo: "Sono stato tanti anni un frequentatore selvaggio di Capocotta e tutta la spiaggia libera. Da quando ho il bambino mi sono un po' imborghesito e ho la cabina in uno stabilimento, insieme a mia cugina e altri amichetti dei bambini. Un esercito di bambini".

Una fede giallorossa incrollabile, il suo idolo indiscusso è Falcao: "Ho una sua foto, che comprai allo stadio da ragazzino, e me la porto dietro in tutte le case. Tipo santino. Ho un quadretto a casa dove ho la foto di Falcao e quella di Dizzy Gillespie, in cucina". Roma-Atalanta in Coppa Italia la prima partita vista allo stadio, con la mamma e il papà: "Abbiamo perso 3 a 0. Se sei della Roma è meglio che impari subito a soffrire. Se vuoi essere uno che vince devi tifare le squadre con le maglie a strisce".

9 ai romani, anche se un paio di punti glieli toglierebbe per come guidano, "un po' indisciplinati". Ma ammette: "Io so il peggio". 10 alle romane: "Si ride di più. Stanno più alla battuta e la fanno anche". La sua Roma è "tanto godereccia", senza dubbi: "Mi piace mangiare bene, bere bene, mi piace andare a fare la spesa nei posti buoni, andare ogni tanto nei ristoranti buoni, a sentire i concerti, vedere qualche mostra e fare più sport possibile".