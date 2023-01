I soldati del tifo: lo spauracchio degli ultras violenti

Tifo e violenza. Il lato oscuro del calcio, che si trova ancora a fare i conti con la furia degli ultras. Gli scontri in autostrada tra romanisti e napoletani sono solo la punta di un iceberg che affonda in un mare profondo fatto ideologie politiche, vecchie acredini e nuove rivalità. Si poteva evitare?

Nella quattordicesima puntata di 'Dentro Roma', il podcast di RomaToday che si può ascoltare sul sito del nostro quotidiano, sulla app e sul canale Spotify, cercheremo di saperne di più.

Ospiti Guido Zappavigna, tifoso romanista ed ex appartenente al gruppo Boys Roma 1972, è ancora oggi molto noto tra le fila giallorosse, Antonio Del Greco, ex capo della Squadra Mobile di Roma, tra il 2002 e il 2012 responsabile pubblico dello Stadio Olimpico e titolare delle scorte dei tifosi in trasferta e l'avvocato Lorenzo Contucci.

Dentro Roma è il podcast settimanale di RomaToday. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In redazione Giulia Bonanni e in regia Alberto Pezzella

