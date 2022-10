Movida e morti sulle strade: Dentro Roma, il podcast

Da San Lorenzo a Testaccio. Le notti di Roma, quelle della movida, sono il primo argomento della seconda puntata di 'Dentro Roma', il podcast di RomaToday che si può ascoltare sul sito del nostro quotidiano, sulla app e sul canale Spotify.

I giovani intervistati hanno raccontato come passano le serate. I residenti hanno invece denunciato gli effetti della malamovida. Ma anche deiezioni sotto i palazzi. Di chi è la colpa? Difficile dirlo, anche per i protagonisti. Chi vive nelle zone della movida punta il dito contro i locali. Gli esercenti, invece, scaricano la responsabilità verso i minimarket. In mezzo l'amministrazione - con le ordinanze - e le forze dell'ordine - con i controlli - che tentato di controllare il territorio, limitando gli eccessi della notte.

Secondo tema di puntata, la scia di sangue sulle strade di Roma. Nell'ultima settimana sono morte sei persone. L'ultima, Francesco Valdiserri, sulla via Cristoforo Colombo.

A 'Dentro Roma' è intervenuta Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, morta a 27 anni al chilometro 25 di via Ostiense il 6 maggio del 2018. Per quella tragedia 7 persone sono accusate di omicidio stradale. Una ha già subito una condanna. Viviano ha una proposta: applicare la 626 sulle strade, per renderle più sicure.

Dentro RomaToday è il podcast settimanale di RomaToday. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In redazione Giulia Bonanni e in regia Alberto Pezzella