Dentro Roma, il podcast - Il caro bollette

L'aumento dei costi in bolletta sta incidendo sul portafoglio dei romani. Come è cambiata la loro spesa e come, in alcuni casi, è cambiato anche il loro stile di vita ce lo hanno raccontato loro. È questo il succo della prima puntata di 'Dentro Roma' il podcast di RomaToday. Tra i banchi del mercato Trieste e di quello in via Catania abbiamo raccolto gli umori di chi va a fare la spesa tutti i giorni.

"Anche la carta igienica è aumentata", racconta una signora. Un'altra, invece, lamenta il costo del pollo. "Ho tre bambini, non so come e dove risparmiare - confessa un cittadino - so solo che devo lavorare di più". Un sentore comune. I portafogli dei romani sono più vuoti. Il cibo acquistato quotidianamente è molto più costoso.

Prezzi aumenti anche, e soprattutto, per il caro bollette che sta colpendo le aziende. Una sorta di effetto domino. L'energia è passata dal 10 al 40 per cento come impatto sui costi di produzione. L'anno scorso un'azienda con 15 dipendenti pagava una bolletta di circa tremila euro, oggi supera i 13.500.

Di oltre 17mila euro è la maxi bolletta della luce di luglio arrivata al gruppo Fassi, una delle storiche gelaterie di Roma. L'anno scorso, la stessa bolletta, era stata di 4.741 euro. Praticamente quasi il quadruplo. Nella prima puntata di 'Dentro Roma' siamo andati a trovare Andrea Fassi al Palazzo del Ghiaccio, all'Esquilino, e ci ha raccontato cosa comporta concretamente questo maxi rincaro per la sua attività.

Un problema che stanno toccando anche gli imprenditori romani più "piccoli" e, forse, quelli che di più stanno subendo il colpo. Davide De Rosa, titolare di due esercizi di ristorazione uno in viale Mazzini e l'altro a Montesacro, e Carlo Sbrenna, direttore generale di Italiana Fitness - catena di cui fanno parte centri sportivi dislocati in diverse zone di Roma, ci hanno raccontato come anche loro stanno subendo i maxi costi e che questi potrebbero portare a un rimodellamento delle loro strutture.

Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e Lazio, l'associazione di categoria che opera in rappresentanza degli operatori del settore degli esercizi pubblici associati alla Confesercenti non esclude che le attività possano fare anche "orari ridotti" per "abbassare il costo del personale", con i dipendenti che "rischiano di vedersi abbassare i propri stipendi".

Costi che aumentano e portafogli che piangono. Serrande di negozio e botteghe che rischiano di abbassarsi per sempre. Famiglie che si arrangiano per far quadrare i conti. Lo scenario non è dei migliori e il rischio di affidarsi agli strozzini è concreto come ha spiegato - in chiusura di puntata - Monica Schneider Graziosi, responsabile dello sportello che supporta i cittadini del FAI, associazione antiusura di Ostia.

Dentro Roma, il podcast settimanale di Roma Today che entra nei temi più caldi della capitale. In voce Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. In redazione Giulia Bonanni e in regia Alberto Pezzella