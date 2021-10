Spazio e sicurezza: ecco cosa cercano le famiglie d’oggi nell’auto di tutti i giorni a Roma

Parlare di famiglia, oggigiorno, significa avere a che fare con un concetto quanto più vario, sfumato e diversificato possibile. Se prima un nucleo familiare era composto da genitori e figli, oggi assume connotazioni diverse, soprattutto in termini di quantità di componenti del nucleo stesso.

Insomma, tra famiglie allargate, anziani a carico e animali domestici, le famiglie d’oggi sono sempre più numerose e, se in casa ci si organizza come si può, è quando ci si deve mettere in viaggio che nascono i problemi.

Multispazio familiare: ecco il veicolo adatto per tutta la famiglia

La scelta di un veicolo che possa soddisfare le esigenze di tutti, allora, diventa fondamentale. Attualmente una buona scelta in questi casi è quella del cosiddetto multispazio familiare, di cui un ottimo esemplare è il Nuovo Renault Kangoo.

Andiamo a valutare, allora, quali sono i 5 elementi da tenere in considerazione quando si decide di acquistare un’auto per tutti.

• Dimensioni e spazio: Nuovo Renault Kangoo in questo è imbattibile, in quanto progettato proprio per garantire comfort e comodità durante il viaggio. Oltre a consentire un’agevole salita a bordo con grandi porte laterali scorrevoli e un’apertura di 90° di quelle anteriori, la presenza di 5 posti comodi e tanti vani porta oggetti inseriti nell’abitacolo, assicurano un comfort totale. Senza contare che questo multispazio si afferma anche per la massima versatilità in fase di carico bagagli. La modularità dello spazio interno data da sedili posteriori ribaltabili e da quello del passeggero a scomparsa, consente di avere a disposizione una pavimentazione che può estendersi fino a 2,7 metri, per un volume del bagagliaio che, da 775 litri di base, può arrivare a 3.500 litri. All’esterno, le innovative barre tetto diventano facilmente portapacchi da montare senza l’utilizzo di attrezzi e possono trasportare portasci, portabici o box da tetto.



• Sicurezza alla guida: la dotazione tecnologica di sistemi di assistenza alla guida avanzati è fondamentale per assicurare la serenità di una famiglia che si appresta a partire. Nuovo Renault Kangoo offre, a tal proposito, diverse soluzioni: la frenata attiva d’emergenza evita il rischio di collisioni consentendo al sistema di prendere il controllo automatico della frenata; la telecamera per la retromarcia è un utile supporto in fase di manovra; l’easy park assist consente parcheggi perfetti senza la necessità di mettere mano al volante; la commutazione automatica degli abbaglianti contribuisce alla sicurezza degli altri automobilisti; il sistema di monitoraggio attivo degli angoli ciechi e quello di mantenimento della corsia avvisano e correggono automaticamente la traiettoria in caso di necessità; l’allarme di velocità eccessiva e il regolatore di velocità adattivo gestiscono le distanze dai veicoli che precedono; high stability control aiuta a controllare la manovrabilità durante il traino di un rimorchio; sistema grip attivo consente di guidare in sicurezza con qualsiasi condizione atmosferica e sui tracciati più scivolosi.



• Tecnologia a bordo: la connessione smartphone-veicolo è garantita su Renault Kangoo dal sistema multimediale easy link, con il quale si possono visualizzare sullo schermo centrale da 8” tutte le app e i servizi gestibili anche da smartphone Android e Apple. Una bella comodità per chi guida, che si affianca alla possibilità di usufruire dell’innovativo caricatore a induzione magnetica per smartphone.



• Servizi di supporto: in questo caso Renault dà il meglio di sé nel semplificare la vita dell’automobilista con soluzioni chiare e veloci sempre in linea con le sue esigenze. Il Servizio Renault copertura al 100% mette al sicuro dagli imprevisti grazie a estensioni di garanzia, assicurazioni e servizi di assistenza. My Renault, invece, è un vero e proprio assistente quotidiano in grado di offrire consigli, promozioni, vantaggi esclusivi, promemoria di manutenzione e gestione appuntamenti, il tutto personalizzandolo sulle esigenze dell’utente. Renault Service è l’officina Renault che assicura manutenzione senza problemi, grazie a pacchetti all-inclusive preconfezionati tra cui poter scegliere in base alle proprie necessità. L’ampia scelta di Accessori Renault permetterà di personalizzare il veicolo a piacimento, rendendolo ancor più pratico, confortevole ed elegante.

Risparmio: le spese in una famiglia sono già alte, senza che ci si metta anche l’esborso per una vettura nuova. Per questo, Renault Retail Group Filiale di Milano, offre l’ottima promozione su Nuovo Kangoo con rate mensili da 199€. Scopri tutti i dettagli dell’offerta sul sito.

Dove trovare la miglior pormozione sul Nuovo Renault Kangoo

Decisamente un veicolo che è in grado di accontentare tutta la famiglia; e se anche l’estetica elegante potrebbe non essere tra le priorità, Nuovo Renault Kangoo ci rassicura in realtà anche su questo, con le sue linee esterne dinamiche e pulite, la firma luminosa a LED C-SHAPE, i cerchi robusti da 17” e le finiture curate.

Una visita agli showroom di Renault Retail Group Filiale di Roma (Via Tiburtina, 1155 e Viale Marconi, 283) a questo punto è d’obbligo, per valutare tutte le potenzialità di questo mezzo di persona e tornare a casa sereni con un multispazio che chiede solo di essere riempito.