Un capolavoro di tecnologia esposto in cinque magnifiche cornici

Immaginatevi mentre ammirate sbalorditi un tramonto sulla spiaggia di Anzio, o a sorseggiare un buon vino bianco, freddo e frizzante, con vista sulle acque cristalline di San Felice Circeo. Immaginate un deejay che pompa la sua trascinante musica su tutta la spiaggia di Latina e segna il ritmo della vostra estate. Immaginatevi passeggiare sul litorale di Gaeta in completa pace e serenità o rilassarvi sul lungomare di Terracina, con la brezza che vi sfiora la pelle. Fatto?

Ora immaginatela li, accanto a voi, la regina dell’estate, l’unica in grado di strapparvi un sorriso ammirato ogni volta che provate a sbirciarla, a sfiorarla: bellezza ed eleganza racchiuse in un fisico sportivo plasmato su una carrozzeria da urlo.

Lei è Nuova Audi A3 Sportback, che in questi giorni è rimasta esposta in esclusiva in cinque location d’eccezione sul litorale laziale, lasciando turisti, bagnanti e residenti, a dir poco ammaliati. Lo sbarco di questa flotta di veicoli composta da cinque Audi A3 Sportback nuove di zecca è stato promosso da Audi-L'automobile Roma, concessionaria Audi del Gruppo L'Automobile. Il Gruppo vanta un passato glorioso lungo più di 50 anni, ma è lo sguardo, sempre fisso su un futuro fatto di tecnologia, avanguardia e innovazione, a distinguerlo veramente e a renderlo un punto di riferimento certo sul territorio. È proprio questo giusto mix tra grande esperienza e massima soddisfazione del cliente che ha permesso di dare vita alla presentazione in esclusiva di Audi A3 Sportback in contesti fatti di sole, mare e libertà.

Si è rivelata, infatti, una piacevole nota di freschezza e innovazione, quella di Audi A3 Sportback nelle calde giornate marittime del litorale laziale. Una presenza silenziosa che si è fatta decisamente notare per il suo design sportivo e avveniristico, con la nuova Singleframe frontale a nido d’ape, ancora più larga che in passato, la linea di spalla continua sulla fiancata e l’ampia carreggiata. Linee accattivanti, dunque, ulteriormente accentuate dal variegato pacchetto luci ambiente per i profili e l’abitacolo, che mette a disposizione ben 30 colorazioni differenti, e dagli innovativi proiettori LED Audi Matrix che garantiscono eccellente visibilità in ogni condizione e che sembrano quasi ammiccare a un luminoso futuro.

Un futuro che, nel settore, sarà sempre più orientato alla personalizzazione di motorizzazioni e allestimenti, di cui Nuova Audi A3 Sportback assicura già oggi ampia varietà, e alla tecnologia d’avanguardia per una guida più intuitiva, più confortevole e più attenta ai consumi e all’ambiente. E chi meglio della nuova generazione di A3 poteva sfruttare gli ultimi progressi tecnologici per garantire sicurezza, connessione e digitalizzazione? Strumentazioni innovative e sound system di livello superiore, sedili sportivi anteriori, cambio automatico e possibilità di adattare la modalità di guida al proprio stile, fanno di Audi A3 Sportback un concentrato di comfort e funzionalità.

Insomma, se nei giorni scorsi siete passati anche solo per un momento nei pressi dell’Hotel Fogliano a Latina, dall’Aeneas Landing di Gaeta, dal Viva Beach sul lungomare di San Felice Circeo, dal Grappolo d’Uva di Terracina o dal suggestivo Ritual Sunset Lover di Anzio, allora l’avrete sicuramente notata, Audi A3 Sportback. Inizialmente le avrete lanciato una sbirciata distratta, per soffermarvi poi ad ammirarla con più curiosità, avrete allungato la mano oltre il cordone nero che la proteggeva, riuscendo a sfiorarla e ritenendola quasi inarrivabile, ma avrete anche chiesto informazioni su di lei scoprendo che una possibilità di farla vostra, in effetti, l’avevate anche voi.

Ebbene, l’ora è arrivata! Il momento di provare l’auto del futuro. E potrete farlo tutti, semplicemente prenotando un test drive in uno degli showroom Audi L’automobile Roma che costellano il territorio laziale.

Vi accomoderete su un capolavoro di tecnologia e, in tutta sicurezza, guiderete dritti verso il futuro: il vostro futuro, insieme ad Audi A3 Sportback.

Gallery