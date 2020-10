Trasforma il tuo salotto in un esclusivo cocktail bar per una notte

L’impetuosa crescita dei servizi a domicilio è stata una costante di questi ultimi anni: la comodità di ordinare un prodotto con un semplice click e riceverlo direttamente a casa o di usufruire di un servizio tra il comfort delle proprie mura domestiche sono le principali ragioni alla base di questo successo.

Questa tendenza ha rivoluzionato gradualmente sia i nostri comportamenti di acquisto, sia l’offerta commerciale degli operatori del settore terziario, che sempre più spesso hanno incominciato a proporre i propri servizi anche a domicilio, a fronte del costante aumento della domanda.

Chiaramente le norme di distanziamento sociale ancora attive – e le limitazioni agli spostamenti degli scorsi mesi – hanno contribuito ad accelerare l’espansione e la crescita di questo fenomeno, dal momento che sempre più persone ritengono non solo più comodi ma anche più sicuri i servizi a domicilio.

Per esempio, molti italiani in questo periodo preferiscono organizzare feste in casa piuttosto che in locali e cocktail bar, da un lato per circoscrivere l’evento a una cerchia ristretta di amici – riducendo al minimo l’esposizione con sconosciuti e potenziali rischi di contagio –, dall’altro per combinare la comodità del proprio appartamento al piacere della festa.

Tuttavia, organizzare una festa da urlo non è cosa semplice: per chi desidera organizzare un evento a regola d’arte per celebrare un evento importante – come un compleanno, una laurea o un anniversario – o anche per il semplice piacere della compagnia in orario aperitivo o dopocena, non c’è miglior soluzione che affidarsi a professionisti esperti.

Un punto di riferimento del settore è Rhome Private Cocktail Party: questa realtà romana, infatti, non solo porta la festa a casa tua, ma permetterà a te e i tuoi invitati di rivivere l’atmosfera esclusiva di Rosso Eat, Drink and Stay, noto Cocktail Bar dell’Aventino che da oltre 5 anni è sinonimo di eccellenza.

Quello offerto da Rhome Private Cocktail Party è un servizio di alto livello e a 360°: bartender acrobatici e specializzati su una vastissima gamma di cocktail, bancone customizzato, professionale ed elegante, drink list personalizzabile in base alle esigenze del cliente e una selezione accurata di vini.

E quando la festa finisce, non devi nemmeno prenderti la briga di ripulire! Rhome Private Cocktail Party offre infatti anche un servizio di lavaggio dei bicchieri e pulizia, così da restituire ai clienti una casa immacolata.

Il personale lascerà tutto esattamente come trovato, smontando con cura l’attrezzatura utilizzata e ripulendo minuziosamente l’ambiente domestico.

Per richiedere informazioni e/o un preventivo basta un semplice click sulla loro pagina.

Compila il form sulla base delle tue esigenze... e che la festa abbia inizio!

