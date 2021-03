Anticorpi Neutralizzanti e monitoraggio della risposta immunitaria al Coronavirus

Cosa sono gli Anticorpi Neutralizzanti? In tempi di pandemia e di vaccinazioni a tappeto, questa è una domanda per la quale, sapere la risposta può veramente fare la differenza, soprattutto per sciogliere i tanti dubbi e le domande che sorgono ogni giorno nella popolazione. E allora, vediamo di spiegare cosa sono gli Anticorpi Neutralizzanti in parole semplici: si tratta di anticorpi che si sviluppano in risposta all’infezione naturale del Coronavirus o alla vaccinazione relativa. Legandosi al virus, essi sono in grado di neutralizzarlo, svolgendo così un efficace ruolo protettivo.

Oggi, a Roma e provincia, è disponibile un test in grado di valutare in modo semplice la risposta immunitaria individuale al virus. A eseguire il test è Lifebrain, un’efficiente rete di di 320 laboratori di analisi e poliambulatori distribuiti su tutto il territorio nazionale, operante quindi non solo a Roma ma in tutta Italia, in grado di garantire i massimi livelli di qualità scientifica e di relazioni con i clienti, grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima generazione e di avanzate competenze professionali.

In cosa consiste il test e a chi è rivolto

Il test, che consta in un semplice prelievo di sangue e che riesce a rilevare gli Anticorpi Neutralizzanti con una sensibilità del 98,8% e una specificità del 99,98%, è rivolto a due differenti tipologie di soggetti: coloro che si sono già vaccinati (in tal caso il test andrà effettuato dopo 10-15 giorni dalla somministrazione della seconda dose del vaccino) e coloro che, invece, hanno contratto il virus, i quali dovranno effettuare il test dopo 7-10 giorni dal termine dell’infezione. Il risultato dell’analisi del sangue consentirà di tracciare l’andamento e la permanenza degli anticorpi nell’organismo, dati cruciali nella valutazione dell’efficacia dei vaccini e nel monitoraggio della risposta immunitaria al virus, che possono offrire, quindi, un contributo importante nel monitoraggio dei contagi.

Come agiscono gli Anticorpi Neutralizzanti

Come dimostrano alcuni studi scientifici dell’Istituto Superiore di Sanità, gli Anticorpi Neutralizzanti del COVID-19 sembrano durare nell’organismo per diversi mesi dopo il contagio.

Più difficile, invece, stabilire se lo stesso avviene dopo la vaccinazione. Ciò che è certo, però, è che, se questi anticorpi sono persistenti, rappresentano un marcatore di protezione dall’infezione da coronavirus.

Attenzione: un eventuale risultato positivo al test, indicante la presenza degli anticorpi, non deve in nessun modo far venire meno l’aderenza alle normative di distanziamento sociale e protezione dettate dalle autorità sanitarie.

Sottoporsi al test: come e dove

E’ possibile effettuare il test anticorpi neutralizzanti in qualunque Centro Lifebrain di Roma e provincia. Non è necessaria la prenotazione, ed il referto è disponibile online in 48h.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800194970.

Gallery