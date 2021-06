Finalmente sul mercato il re dei SUV compatti 100% elettrici

Quando il telo è stato finalmente levato e la nuova Audi Q4 e-tron si è rivelata in tutto il suo splendore, gli occhi di tutti hanno sorriso per la meraviglia.

È accaduto il 15 giugno, a Roma. All’evento non è mancato proprio nulla e nessuno: Radio Globo, presente in loco, che ne ha trasmesso in diretta ogni minuto, l’intrattenimento musicale, le luci, lo schermo led con video a ciclo continuo e un fastoso allestimento. Un clima decisamente diverso, dalle atmosfere apocalittiche a cui ci aveva abituato la pandemia con le sue chiusure e difficoltà, quello che si è respirato, dunque, per qualche ora, nel concessionario storico Autocentri Balduina, in via Appia Nuova 803. L’azienda, che da ben 60 anni unisce esperienza, consapevolezza al cambiamento e innovazione tecnologica nel promuovere e consigliare sempre l’auto giusta al giusto cliente, ha voluto omaggiare così quello che a tutto diritto è da considerare un protagonista della mobilità del futuro.

Il motivo di un così sfarzoso evento, infatti, altro non era che la presentazione di nuova Audi Q4 e-tron, il SUV compatto al 100% elettrico. Non un SUV come tanti, questo è certo, come ha spiegato egregiamente il titolare della concessionaria, il Dott. Gianni Andrea Cappella, nel discorso tenuto durante la presentazione, un appassionato ed emozionante racconto di tutti i punti di forza della vettura.

Dalle sue parole si è capito che la nuova Audi Q4 e-tron, pur rappresentando uno sguardo audace e innovativo sul futuro, ha mantenuto però un occhio ben fisso anche su ciò che di buono Audi ha costruito in passato, a cominciare proprio da questi ultimi anni, in cui l’elettrificazione della flotta ha trovato il suo compimento più perfetto nella gamma e-tron, riuscendo a interpretare al meglio le nuove istanze tecnologiche e sostenibili che attualmente trainano il settore automotive.

La Casa dei 4 anelli, dunque, continua a stupire e a innovare sulla scia del cambiamento, della transizione energetica e della decarbonizzazione, proponendo non solo modelli al 100% elettrici, ma tante altre novità.

Non è certo questo il momento di elencarle tutte: non vorremmo, infatti, sostituirci ai qualificati consulenti di Autocentri Balduina, sempre disponibili a raccontare con orgoglio tutte le peculiarità del nuovo SUV. Motivo per cui ci limiteremo qui a parlare solo di alcuni tra gli aspetti che rendono la nuova Audi Q4 e-tron davvero speciale.

• La facilità di ricarica: Audi ha previsto soluzioni intelligenti sia per la ricarica del mezzo a casa sia per quando si è in viaggio. Se in ambiente domestico Audi propone l’installazione della comoda wallbox JuiceBox Pro Cellular, con cavo integrato, per la ricarica pubblica, offre ai suoi clienti un accesso gratuito per un anno ad Audi e-tron Charging Service e alle oltre 200mila stazioni di ricarica presenti in 26 Paesi europei.



• Le prestazioni di un SUV, ma un’anima ecologica: con una potenza fino a 220kW, il nuovo gioiello di Casa Audi raggiunge un’autonomia fino a 520 km, lasciando facilmente alle sue spalle la concorrenza, grazie a un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi. Il tutto a zero emissioni di CO2 e nel totale rispetto dell’ambiente, grazie anche a una batteria che può ricaricarsi dal 5% all’80% in circa 38 minuti..



• La tecnologia all’avanguardia: tra le tante applicazioni futuristiche presenti su Audi Q4 e-tron, quella che più lascia a bocca aperta è quella ottenuta a livello di visualizzazione delle informazioni in marcia: il nuovo head up display con realtà aumentata proietta, infatti, le principali informazioni relative al mezzo e alla guida direttamente sul parabrezza con vista in 3D.



• Ultimo, ma non meno stupefacente, è il nuovo servizio Audi Value Noleggio All Inclusive, dedicato alla nuova Audi Q4 e-tron. Una formula di mobilità tutto compreso, che permette, pagando un canone fisso mensile di soli 499€, di scoprire tutte le performance sostenibili del mezzo e l’intera serie di servizi esclusivi proposti da Audi, come il personal assistant, le già citate possibilità di ricarica domestica e pubblica, la manutenzione ordinaria e straordinaria e il servizio di vettura sostitutiva.

Piccole e grandi innovazioni, dunque, che potranno essere testate e valutate nel dettaglio in compagnia dei consulenti di Autocentri Balduina e, in prima persona, con un emozionante test drive a bordo della nuova Audi Q4 e-tron.

E allora, se la presentazione ufficiale del veicolo ha rappresentato un gradito ritorno alla normalità, grazie alla sua atmosfera coinvolgente, felice e gioiosa, la nuova Audi Q4 e-tron rappresenta anch’essa una splendida occasione per ripartire, una volta per tutte, in modi nuovi e diversi, e per arrivare a concepire definitivamente la guida su strada secondo nuove prospettive: quelle di un mondo più pulito e migliore, quella di un futuro tecnologico e innovativo, quelle di modalità di spostamento sempre tagliate sulle esigenze variegate del cliente.

Insomma, si può facilmente immaginare e capire l’emozione di chi ha assistito, durante la presentazione, al momento in cui il telo, che copriva la nuova Audi Q4 e-tron, è stato alzato e il futuro si è letteralmente palesato davanti agli occhi di tutti.