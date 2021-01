Quattro ruote, motore e carrozzeria: perché accontentarsi di un’auto qualunque?

Il mondo si divide in due categorie di persone: quelli che, quando pensano a un’auto nuova, vedono solo quattro ruote, un motore e una carrozzeria luccicante, e quelli che si soffermano a studiarne i cerchi, che si informano sulle performance, che rimangono ammaliati davanti alle tonalità di colore e al design particolare e unico di ogni vettura.

È evidente che i primi saranno destinati solo a guidare un’auto qualunque, senza personalità né emozioni, mentre per i secondi, guidare sarà solo il punto d’arrivo di un percorso più emozionante fatto di esperienze, di scelte, di curiosità, di prove su strada. Tutti fattori che sono stati in grado di coinvolgerlo completamente nella scoperta del veicolo, addirittura nella scelta delle singole componenti e, in definitiva, nella possibilità di adattare a 360° mezzo e prestazioni alle proprie specifiche esigenze di guida e di vita.

Questo è possibile, perché oggigiorno ci sono tanti modi per non doversi accontentare di un’auto qualunque, ma di acquistare, invece, una vettura che ci possa rispecchiare a tutto tondo come automobilisti e persone, e la dimostrazione ce la offre la Nuova Audi Q2, un SUV capace di coniugare versatilità, personalità di chi la guida, sicurezza e innovazione tecnologica.

Nuova Audi Q2: l’unicità sta nei dettagli

Queste caratteristiche si notano in tutte le sue componenti, basti pensare all’innovativa strumentazione digitale di infotainment offerta dall’Audi virtual cockpit, con display da 12,3” ad alta risoluzione, utile per visualizzare tutte le informazioni necessarie alla guida in modo rapido e intuitivo. Adattandosi alle esigenze di chi guida, il display mostra velocità, regime del motore, mappe, servizi Audi Connect e informazioni multimediali di vario genere. Il sistema permette, tramite il pulsante VIEW posto sul volante multifunzione, di passare tra due differenti tipi di visualizzazione a seconda delle necessità.

Tecnologia che si ripresenta anche nei sistemi di assistenza alla guida della Nuova Audi Q2: l’adaptive cruise assist si combina con l’active lane assist, aiutando il conducente nelle manovre di accelerazione e frenata, nel mantenimento costante della velocità e della distanza dal veicolo che precede, e nel rimanere all’interno della propria corsia di marcia. Il tutto grazie a sensori integrati nella parte anteriore del veicolo che monitorano costantemente l’ambiente circostante. A questi strumenti si aggiunge il servosterzo progressivo di serie, con il quale la servoassistenza viene regolata in funzione della velocità e dell’angolo di sterzata, rendendo più agevole ogni tipo di manovra alle diverse velocità.

Altra grande particolarità della Nuova Q2 è il design dinamico che ne fa un SUV dall’animo sportivo. Sono i dettagli, in questo caso, a fare la differenza, sia all’esterno che dentro l’abitacolo. A cominciare dallo spoiler in tinta con la carrozzeria e dalle luci dei proiettori a LED Matrix con indicatore di direzione dinamici. Luci che tornano all’interno del veicolo, dove è possibile personalizzare lo schema delle tonalità delle luci d’ambiente a seconda delle preferenze e dell’atmosfera desiderata. Qui, poi, ad accogliere guidatore e passeggero ci sono i sedili anteriori sportivi dalla seduta perfetta e dai fianchetti sagomati per un miglior sostegno in curva. Se poi si sceglie il rivestimento in pregiata pelle Nappa nera con cuciture a contrasto grigio roccia, non solo il comfort, ma anche l’occhio verrà soddisfatto.

Come detto, sono i dettagli e le tante opzioni di scelta a rendere la Nuova Audi Q2 unica e personale. E allora, vanno citati anche la pedaliera in acciaio inox o i cerchi in lega da 19” a 10 razze con design a Y in nero lucido tornito, segni ulteriore di una chiara vocazione sportiva di Audi Q2, o le tante particolari tonalità di colore della carrozzeria tra cui poter scegliere: dal verde Mela metallizzato al grigio Zinco effetto perla, fino alle più diverse sfumature dorate effetto tramonto, al verde acceso di uno smeraldo o al rosso intenso di un vino pregiato.

Dove trovare Audi Q2 con un’offerta imperdibile

Insomma, non rimane che da capire dove trovarla, la Nuova Audi Q2. Un riferimento certo e affidabile, a tal proposito, per tutti gli automobilisti della Capitale, è Audi - L’Automobile Roma, concessionaria che dal 2016 coniuga l’esperienza e la professionalità del Gruppo L’Automobile con l’esclusività delle offerte di Audi, proponendo sempre iniziative interessanti sui nuovi modelli.

Oggi, infatti, L’Automobile Roma propone la Nuova Audi Q2 35 TFSI Business 6-marce a 339 Euro al mese con Audi Value, per i primi tre anni di contratto. Al termine di questo periodo, la concessionaria offre tre diverse interessanti possibilità al cliente: questi potrà, infatti, decidere di sostituire la vettura con una nuova Audi e con un nuovo contratto simile, oppure potrà restituire la vettura, o ancora potrà optare per tenerla in via definitiva procedendo al saldo del restante valore del veicolo.

Un’ulteriore dimostrazione, dunque, della grande versatilità della Nuova Audi Q2 che, in questo caso, si nota anche in termini di gestione e di scelte di più lungo periodo relative al veicolo.

Il consiglio, dunque, è di fare una capatina sulla pagina Facebook di Audi - L’Automobile Roma, dove si potranno trovare tutte le informazioni e i contatti. Telefonando al numero 800 198 026, indicando il codice “promo2021q2”, infatti, si potrà prenotare un appuntamento in concessionaria: una prova su strada e due chiacchiere con un consulente esperto e disponibile, sono il modo migliore per rompere il ghiaccio con Audi Q2, la vostra nuova compagna su strada.

Gallery