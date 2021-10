Ricette Gourmet, piatti tradizionali e pizze dal gusto genuino: la ricetta vincente di un ristorante romano

In origine piatto regionale, da tempo laha conquistato le luci della ribalta culinaria nazionale occupando un ruolo centrale all’interno della nostra cultura gastronomica. Non solo, la pizza è diventata una vera e propria, immediatamente riconoscibile e apprezzata in tutto il mondo.

L’ovvia conseguenza di questa notorietà globale è l’offerta estremamente varia sia relativamente alle modalità di preparazione – pizza napoletana, al trancio, siciliana, romana ecc. – sia di ristoranti che propongono la pizza e ovviamente di pizzerie.

Pizza genuina e cotta a legna

Se quindi la pizza è quasi onnipresente nei menu italiani, non sempre la qualità del prodotto è all’altezza della sua fama. Tuttavia, scegliendo il posto giusto è possibile mangiarsi una buona pizza in qualsiasi città d’Italia. Chi vive a Roma, per esempio, può andare sul sicuro presso Ristorante Rosso.

Ristorante Rosso, infatti, offre ai propri clienti un servizio pizzeria di alto livello proponendo pizze dal sapore genuino e delizioso, cotte nel forno a legna con farine esclusivamente biologiche e macinate a pietra e con un impasto lievitato per oltre 48 ore.

Il menu di questo elegante locale di 400mq – che è al contempo ristorante, bar e caffetteria – a due passi dal Circo Massimo non si esaurisce con le pizze, ma al contrario è in grado di accontentare i gusti di tutti.

Il locale propone infatti sia piatti gourmet e di stampo internazionale – hamburger, carne e pietanze vegetariane e vegane – sia i grandi classici della cucina romana come la pasta cacio e pepe o l’amatriciana, sia una sfiziosa carta dei dolci – compresa una linea dedicata ai vegani e gluten free –, preparati in loco nel laboratorio-pasticceria del ristorante.

Ristorante Rosso: un’isola del buon gusto

Si parte quindi con la colazione, che prevede torte, biscotti e dolci appena sfornati dalla pasticceria del locale, da accompagnare con succhi di frutta homemade, caffè e yogurt.

A pranzo Ristorante Rosso propone un buffet con fasce di prezzo – Small 8€, Medium 10€ e Large 12€ – che variano sulla base della grandezza del piatto misto che il cliente sceglierà tra le proposte del giorno servite al bancone.

Concludono la giornata l’happy hour – che si tiene dalle 18.00 alle 20.00 – nella formula di drink e buffet a 10 € e la cena, con piatti ancora più ricercati e curati.

Rosso, insomma, è qualcosa di più di un semplice ristorante: è un’isola del buon gusto aperta da colazione a cena, pronta ad accogliere i suoi clienti in qualsiasi momento del giorno in un'atmosfera informale, genuina, accogliente e al contempo elegante.