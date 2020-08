Quanto ne sapete sull’aria che respirate in casa vostra?

Estate 2020 in pieno svolgimento, ma diversamente dagli anni passati, oggi sono in tanti quelli che hanno deciso di stare a casa. Certo, anche stare a casa non è poi così male: con orgoglio e dandoci anche qualche aria con amici e parenti, difendiamo a spada tratta il nostro buon vecchio condizionatore, che lavora a pieno ritmo da anni, per raffrescare l’ambiente e darci un po’ di conforto.

A ben vedere, però, c’è poco da darsi delle arie: forse non sapete infatti che l’aria presente negli ambienti chiusi come quelli casalinghi, risulta fino a 5 volte più inquinata di quella del mondo là fuori.

Cinque, in particolare, sono i diretti responsabili di questo inquinamento dell’aria indoor: dalle particelle di gas di scarico, polveri e fumo, alla formaldeide derivata da materiali da costruzione, dai mobili e dall’utilizzo della cucina, fino ad arrivare a particelle non proprio salubri prodotte con attività domestiche tipo pittura e bricolage.

A questi, aggiungiamo l’ozono, naturalmente presente nell’aria, e il diossido di carbonio, prodotto dalla respirazione, dalla combustione e dalla fotosintesi delle piante di casa.

Considerato che il 90% del nostro tempo è speso in ambienti chiusi, e che in questi il ricambio d’aria è poco frequente, è evidente che l’aria che respiriamo non andrebbe solo raffrescata, ma in qualche modo anche depurata e resa di qualità migliore. A maggior ragione di questi tempi.

La soluzione al problema la offre Daikin, da oltre 90 anni punto di riferimento affidabile nel settore della climatizzazione domestica, proponendo un climatizzatore di nuova generazione che sfrutta tecnologie e innovazioni tali da soddisfare al contempo necessità di raffrescamento e di depurazione dell’aria.

Grazie alla tecnologia Flash Streamer brevettata da Daikin, infatti, l’aria rimane sempre pulita, in quanto il climatizzatore è in grado non solo di catturare odori indesiderati e sostanze quali muffe, allergeni, batteri e virus, sfruttando le forze elettrostatiche, ma riesce anche a decomporre queste impurità sfruttando ancora l’azione di elettroni ad alta velocità e permettendo ai filtri di rigenerarsi, mantenendo la loro capacità filtrante nel tempo senza possibilità di intasamento. Risultato: aria di casa migliore e più pulita.

Alle potenzialità del Flash Streamer si aggiungono poi quelle dell’effetto Coanda, tecnologia che assicura un flusso d’aria ottimizzato e ben distribuito, così da ottenere una temperatura uniforme in modo naturale in ogni punto della stanza e in modo da evitare fastidiose correnti d’aria. In più, le soluzioni Daikin sfruttano la tecnologia Intelligent Thermal Sensor, in grado di rilevare la presenza di persone e la temperatura delle superfici nell’ambiente, indirizzando il flusso d’aria nelle zone da riscaldare o raffreddare. Massimo comfort, dunque, anche in fase di raffrescamento.

I climatizzatori Daikin sono però anche una gioia per le orecchie e per gli occhi: se da un lato sono praticamente impercettibili all’udito durante il funzionamento (arrivano fino a 19 dBA in modalità Silent), così da non disturbare chi abita e vive la stanza giorno e notte, dall’altro le unità interne si integrano perfettamente con gli arredi di casa potendo scegliere climatizzatori da parete o canalizzati.

Ma i vantaggi non si esauriscono qui. Portafogli e qualità dell’ambiente ringraziano, infatti, per l’attenzione che Daikin pone alle energie rinnovabili, puntando al risparmio energetico derivato dalla tecnologia Inverter, che permette di limitare i consumi fino al 30% e di conseguenza la spesa in bolletta. Le soluzioni di climatizzazione offerte dimostrano proprio l’impegno dell’azienda nell’orientarsi verso scelte ecosostenibili e lungimiranti, in grado di anticipare di anni le normative del settore.

Insomma, è giunto il momento di rottamare il vecchio condizionatore e passare alla nuova generazione di climatizzatori Daikin. Gli incentivi statali a riguardo aiutano sicuramente, potendo usufruire della detrazione fiscale del 65% e dell’incentivo rottamazione Conto Termico. Ma aiutano soprattutto gli ulteriori incentivi offerti da Daikin e dal suo rivenditore su Roma, Clima Store, che da più di 20 anni garantisce esperienza e competenza eccellenti.

Clima Store non pensa solo al ritiro e allo smaltimento dell’usato da rottamare, ma dà una consulenza professionale anche sul nuovo acquisto, garantendo un’installazione certificata di altissima qualità, dando la possibilità di attivare un finanziamento a Tasso 0 su 24 mesi e offrendo un’assistenza tecnica post-vendita in grado di garantire i prodotti per ben 6 anni.

Insomma, quest’estate non dovrete scegliere tra aria più fresca o più pulita, perché si possono ottenere facilmente entrambe, rottamando il vecchio climatizzatore e rivolgendovi ai professionisti di Clima Store.