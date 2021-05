Noleggiare un furgone per una vacanza di gruppo a Roma

Durante l’epoca imperiale fu chiamata caput mundi; è conosciuta anche come la “città eterna”: entrambe le espressioni le sono rimaste cucite nel tempo. Roma è una delle città più famose al mondo, la cui grandezza del passato riesce ad ammaliare ancora chiunque.

Fondata da Romolo nel 754 a.C., ebbe una fase monarchica e fu guidata da sette re. A questa seguì la Repubblica, dove furono gettate le basi per il diritto e consegnati alla storia personaggi del calibro di Giulio Cesare. Ma quella più famosa è la fase imperiale: qui la città divenne davvero il centro del mondo e i suoi confini conobbero la massima espansione.

Oggi Roma è la Capitale d’Italia ed è identificata con la politica: qui hanno sede infatti tutte le istituzioni principali, dal Quirinale (residenza ufficiale del Presidente della Repubblica) a Palazzo Chigi (sede del Governo), a Montecitorio(sede del Parlamento).

Una delle mete più ambite al mondo

Prima che irrompesse il covid e che la pandemia mettesse in crisi il settore turistico in tutto il mondo, Roma era terza in Europa per numero di visitatori: una delle mete italiane più ambite insieme a Venezia.

Chi non vorrebbe ammirare le fattezze del Colosseo (forse il simbolo più rappresentativo della città), che ha ormai più di 2000 anni di storia, in cui si celebravano spettacoli e scene di battaglie; o passeggiare davanti allo spettacolo dei Fori Imperiali, fermarsi davanti al Pantheon, oppure al Circo Massimo.

Essendo anche un’icona del Cinema, nei turisti è rimasta impressa anche Fontana di Trevi, costruita intorno al 19 a.C.. Poi c’è la Roma barocca, con Piazza Navona, e i capolavori di Bernini, Borromini e Caravaggio.

La soluzione per una gita: noleggiare un furgone

Il tipo di turismo che la città eterna può attirare è anche religioso: al suo interno sorge infatti lo Stato del Vaticano, sede del Papa. Ecco le geometrie di piazza San Pietro e la sua basilica, uno degli edifici religiosi più importanti e conosciuti al mondo, con una capienza di 20mila persone.

Ma questa è, inevitabilmente, solo una sintesi di quello che Roma offre. Ora che aumenta il numero di vaccinati, si avvicina l’estate e si allentano le restrizioni, diventa la meta ideale per riprendere a vivere e il luogo in cui organizzare una vacanza di gruppo, partendo anche dalla provincia.

Il modo più comodo per affrontare una gita di gruppo è noleggiare un furgone. D’altronde oggi è un mezzo sempre più richiesto perché si adatta alle più diverse esigenze e l’affitto consente di risparmiare in maniera notevole: chi sceglie quest’opzione ha la possibilità di guidare un veicolo efficiente e sicuro, con ogni comfort necessario, senza doversi preoccupare di un’eventuale manutenzione.

Il furgone a 9 posti è l'opzione ideale

L’agenzia ideale alla quale rivolgersi per questo tipo di servizio a Roma è Giffi Noleggi, che ha sede nella Capitale in diversi punti strategici: Aurelia, Casilina, Tuscolana, Tiburtina, Fiumicino, Balduina, Nomentana, Monte Mario, Prati, Gianicolense, Trionfale, Monte sacro, Talenti, Salaria, Appia, Roma ardeatina, Eur, Roma centro, Capannelle, Ciampino.

Giffi è leader del noleggio generalista in Italia e acquista i furgoni direttamente dalle aziende produttrici. Il suo personale qualificato è una fonte di garanzia per il cliente, il quale può avvalersi anche di consulenze.

L’ideale per una vacanza di gruppo a Roma è il furgone a 9 posti: al suo interno diversi scomparti per tutto ciò che bisogna portarsi dietro e un capiente bagagliaio per le valigie.

Il furgone a 9 posti è dotato delle più avanzate tecnologie: impianto hi-fi, porte usb, display multifunzione con computer di bordo, assistente alla partenza in salita, sensori di parcheggi. La novità è che si può prenotare anche direttamente online.

L’offerta di Giffi Noleggi si rivolge anche a chi ha bisogno di un veicolo commerciale per lavoro: dal mini van al maxi, ai furgoni centinati, cassonati e refrigerati. Anche chi ha meno di 25 anni può noleggiare un furgone; per chi invece desidera affidarsi a un autista può scegliere l’opzione “conducente addizionale”.