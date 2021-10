Incentivi statali per automobili a Roma: tutto quello che c’è da sapere

Il Decreto Infrastrutture emanato lo scorso 10 settembre 2021, ha ricollocato nel fondo Ecobonus Auto gli oltre 57 milioni che erano bloccati per un altro incentivo auto, l’Extrabonus, divenuto inutilizzabile.

I contributi statali previsti sono destinati all’acquisto di auto elettriche e ibride plug-in con emissioni di CO? fino a 60 g/km. A questi si sono introdotti nuovi incentivi per le auto tra 61 e 135 g/km di CO?.

Ciò ha portato a uno slittamento delle scadenze per richiedere gli incentivi. La conclusione della procedura informatica per confermare la prenotazione dell’Ecobonus per le categorie M1, M1 speciali, N1 e L (ossia automobili, veicoli per trasporto di merci sotto alle 3,5 tonnellate e motoveicoli ) potrà avvenire entro il 30 giugno 2022, se l’inserimento avviene tra il 1 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021, ed entro il 31 dicembre 2021, se l’inserimento è avvenuto tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

In poche parole, un’occasione in più per approfittarne e acquistare vetture ad alimentazione elettrica, ibrida e ibrida plug-in.

Nuovo Renault Captur E-Tech Hybrid

E a proposito di occasioni, Nuovo Renault Captur E-Tech Hybrid, suv compatto dotato di sistema full hybrid, è disponibile grazie agli incentivi statali a 139 euro al mese.

In cosa consiste il full hybrid? Nell’implementazione di due motori elettrici e di una batteria di piccole dimensioni: 1,2 kWh in questo caso, andando a consumare in misura davvero minore rispetto a un benzina.

Silenziosità, comodità e fluidità di marcia. In città, Nuovo Renault Captur E-Tech Hybrid viaggia solo in elettrico. Inoltre, l’auto parte sempre in questa modalità, ricaricando la batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh durante i rallentamenti. La versione ZEN comprende, tra l’altro, il climatizzatore manuale, il cruise control, i fari full led, la frenata di emergenza automatica con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il sistema di mantenimento in corsia, l’accesso senza chiave e gli specchietti ripiegabili elettricamente.

Completa l’esperienza un abitacolo curato tanto nello stile e nell’eleganza quanto nella comodità.

139 euro al mese con gli incentivi statali

Usufruendo degli incentivi statali, è possibile acquistarla a soli 139 euro al mese. Nell’ottica di tutelare contemporaneamente il bisogno del guidatore e il valore dell’automobile, Renault si impegna a garantire per la vettura un valore superiore a quello di mercato al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento. Alla scadenza il guidatore sarà libero di sostituire la Renault con una nuova, tenere l’auto oppure restituire la vettura al concessionario.

