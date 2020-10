I giardini verticali alla conquista di bar, ristoranti e alberghi

In un’era multimediale come la nostra — dove i social, la rete e la televisione la fanno da padroni — l’importanza dell’immagine e della comunicazione visiva è sempre più grande. Ecco allora che il successo commerciale di un'attività non dipende più solo dalla qualità dell’offerta ma anche dall’immagine di sé che questa realtà riesce a trasmettere all’utenza.

Se questo discorso è valido in generale, lo è ancor di più per quelle attività che erogano servizi a una clientela fisicamente presente, come alberghi, ristoranti e bar. Per tutte queste realtà, infatti, è fondamentale definire in modo chiaro, preciso e immediato la propria identità con scelte di design uniche in grado di riflettere la loro personalità grazie a una precisa cifra stilistica.

Detto in altre parole, per le attività alberghiere e della ristorazione è cruciale imprimersi nella memoria della clientela come luoghi peculiari dove poter vivere un’esperienza unica e irripetibile.

Per questo motivo la scelta dell’arredo, del design degli interni e delle soluzioni architettoniche riveste un ruolo centrale: se è vero che giudicare un libro dalla copertina può essere affrettato, al tempo stesso non si può negare che la copertina è la prima barriera in cui si imbatte il nostro giudizio.

Una tendenza sempre più seguita è per esempio quella di ricreare angoli verdi grazie a soluzioni green — sia indoor che outdoor — capaci di restituire un risultato ad alto impatto visivo, elegante e ricercato, reso possibile dall’equilibrio tra elementi artificiali e naturali.

Ma costruire questa armonia è estremamente complesso e sia la progettazione che la realizzazione di giardini verticali e strutture architettoniche green non è certo un gioco da ragazzi: per ottenere un risultato ottimale — sia da un punto di vista funzionale che estetico — è necessario affidarsi a realtà con una profonda conoscenza del settore, come per esempio Sistema Green.

Questo brand di Sistema Ufficio Srl — azienda attiva nella progettazione e realizzazione di spazi di lavoro — e partner di VerdeProfilo, è infatti un interlocutore affidabile e competente per la realizzazione di soluzioni architettoniche in chiave green.

Grazie alla grande esperienza di un team di tecnici, designer e architetti coordinati dalla project manager Arch. Giulia Coco, Sistema Green accompagna i propri clienti, passo dopo passo, nella messa a terra di progetti cuciti sulla base delle loro esigenze specifiche.

Le soluzioni proposte da Sistema Green sono molteplici: dai giardini verticali a modulo outdoor — composti da strutture portanti, vaschette in EPP riciclato in cui vengono disposte le piante e l’impianto di irrigazione — che possono essere installati su qualsiasi tipo di superficie, ai giardini indoor realizzati grazie a strutture di montanti, pennellature rigide e tessuto tecnico.

E infine MOSSwall®, un prodotto 100% made in Italy brevettato, ideato, e distribuito dal 2009 in tutto il mondo da Verde Profilo: si tratta di un lichene naturale che non richiede alcun tipo di manutenzione — non crescendo, infatti, non necessita di luce, acqua e potatura —, ideale per dare sfogo alla creatività in quanto disponibile in 23 colori diversi

Una notevole varietà di proposte, insomma, che è possibile ammirare in diversi locali delle principali città italiane — come l’Hotel Beldes e il ristorante Mahalo a Roma e la Terrazza Martini a Milano — e che restituiscono a strutture alberghiere, bar e ristoranti un’identità unica.

